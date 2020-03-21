الكويت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في النمسا سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ارتفاع الإصابات إلى 2664 حالةً.وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم، إن الفحوص الطبية أكدت 276 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2664 بينها تسع حالات شفاء بالإضافة إلى الوفيات السبع.وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي حُظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 568 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 507 حالات حين سجلت العاصمة فيينا 350 إصابةً.// انتهى //13:00ت م0043