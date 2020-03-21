مكة المكرمة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسرفع مستشفى السلام بحي جبل النور بالعاصمة المقدسة استعداداته لمواجهة فيروس كورونا للسيطرة عليه والحد من انتشاره .وقد اتخذ المستشفى العديد من التدابير والاحترازات منها قصر الدخول على بوابة واحدة مجهزة بالكاميرات الكاشفة لعملية الدخول والخروج، حيث تم تجهيز المدخل بعدد من الأطباء والفنيين لعمليات قياس الحرارة وعمليات التعقيم استعدادا لمواجهة أي طارئ لاسمح الله واستقبال الحالات المشتبه بها .ونظم المستشفى عملية الفرز المرئي /visual triage / ويتم من خلالها التعامل الصحيح مع المرضى الذين يعانون من أعراض مصاحبه لأمراض تنفسيه معدية مثل فيروس الكورونا وبكتريا الدرن، ويتم تنفيذه من خلال فريق مكافحة العدوى في المستشفى .وأوضح المسؤولون في المستشفى أن الترتيبات الخاصة مستمرة ودائمة مع إدارة الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، لتسهيل عمليات التنسيق وتمرير الأوامر والتوجيهات والتوصيات الخاصة بأي مستجدات خاصة بفيروس كورونا مشددين على استعداداتهم الكاملة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية من خلال العمل على مدار الساعة بفرق طبية وفنية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة التي يمكن من خلالها مواجهة فيروس كورونا المستجد.كما يقدم المستشفى أجنحة مخصصة تم عزلها بأحدث الوسائل الطبية والتقنية المتقدمة لاستقبال الحالات المشتبه فيها من المواطنين والمقيمين على حد سواء مع تقديم النصائح الطبية والتوعوية للمراجعين للمستشفى مع توفير المنشورات والنصائح الطبية الخاصة على اتباع السلوك الصحي، الذي يساعد على حماية الأفراد والمجتمع المحلي من العدوى من المرض كالاهتمام بنظافة الايدي وغسلهما جيدا بالماء والصابون وارتداء قناع التنفس وتغطية الأنف والفم عند السعال والتخلص من غطاء الأنف في السلة المخصصة له وعند التعرض للعطس أو السعال يستخدم الكوع لمنع انتشار الأمراض والفيروسات بمشيئة الله .يشار إلى أن هذه الجهود والإجراءات الاحترازية تأتي انطلاقا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد / كوقيد 19 / من خلال احتوائه والسيطرة عليه في أضيق الحدود للحد من انتشاره وتداعياته، حفاظا على صحة وسلامة المجتمع وتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.// انتهى //13:03ت م0044