طرابلس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن نتائج التحاليل للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مستشفى طرابلس المركزي ظهرت سلبية، وخالية من مرض كورونا المستجد.وجدد مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار تأكيده أن ليبيا خالية من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، داعيًا المواطنيين الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية من أجل عدم تسلل الفيروس للبلاد في ظل قلة الإمكانات المخصصة للحجر الصحي.// انتهى //13:17ت م0048