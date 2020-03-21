تونس 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم القرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي شملت الحجر الصحي الشامل في البلاد مع الإبقاء على المرافق الحيوية ومنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى إلى جانب إجراءات أخرى تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد.وتابعت حملات التعقيم التي ينفذها المسؤولون في عدد من المحافظات التونسية وسط ارتفاع يومي لإعداد المصابين بهذا الفيروس الذي بلغ وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة التونسية 54 حالة وحالة وفاة واحدة.مغاربيًا تناقلت صحف السبت إدانة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا القصف الذي وقع أمس الأول وقالت إنه تسبب في مقتل أربع أشخاص بعد ساعات من مناشدات دولية لوقف إنساني لإطلاق النار من أجل المساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.وأخبرت عن مقتل أكثر من عشرين عنصر أمن أفغاني في هجوم نفذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم جنوب أفغانستان.وتناولت صحف تونس مواصلة دول العالم تعزيز إجراءاتها الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن أوروبا لا تزال من أكثر المناطق الموبوءة في العالم، ونقلت إعلان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستينان أن علماء بلاده يختبرون حاليًا ستة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:20ت م0049