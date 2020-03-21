نيامي 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل القيادي بجماعة بوكوحرام إبراهيم فاكورة وعدد من رفاقه، وذلك خلال عملية نفذها جيشها في جزر بحيرة تشاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع النيجيرية أن العملية تأتي في إطار عمليات القوة المشتركة بين كل من النيجر، ونيجيريا، وتشاد، والكاميرون، خطط لها عناصر بالجيشين النيجري والنيجيري.وكانت وزارة الدفاع النيجرية، قد أعلنت أول أمس مقتل 50 من عناصر بوكوحرام، خلال معركة دارت بمنطقة "تومور" جنوبي شرقي البلاد.// انتهى //13:22ت م0050