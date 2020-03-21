عام / اللجنة الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان تبحث تنسيق آليات العمل لمواجهة وباء كورونا
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس
عقدت اللجنة الصحية بمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا طارئًا في بيروت اليوم، بحضور ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والمؤسسات الطبية الفلسطينية.
وجرى خلال الاجتماع بحث تنسيق آليات العمل بين المؤسسات الطبية العاملة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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13:31ت م
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