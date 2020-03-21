بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) أنها وزعت مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.ودعت ( أونروا ) في بيان لها اليوم ، النازحين الفلسطينيين في لبنان إلى سحب المبالغ المالية من المصارف اللبنانية ، وحذرت من التجمهر أمام آلات الصرافة تفاديًا لانتشار لفيروس "كورونا".وأكدت أن المبلغ الشهري الذي تقدمه للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا من أجل مساعدتهم على دفع إيجارات منزلهم وتأمين الطعام.13:47ت م0053