تونس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 60 حالة مؤكدة ، وذلك بعد اكتشاف ست حالات إصابة جديدة أمس بعد إجراء 126 تحليلًا مخبريًا.وأفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في لقاء صحفي لها اليوم بوجود 41 حالة مستوردة من العدد الجملي للإصابات و 19 حالة محلية.يذكر أن تونس كانت أعلنت في وقت سابق عن حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس.// انتهى //13:51ت م0055