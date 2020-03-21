المدينة المنورة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسنوّه أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الكلمة جاءت لتؤكد مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة - أيدها الله - لسلامة المجتمع وتؤكد على عزم المملكة نحو المضي قدماً نحو تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.وأكد المهندس البليهشي أن أمانة منطقة المدينة المنورة تقوم مع باقي الجهات الحكومية على ترجمة رؤى القيادة من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية على أرض الواقع، مضيفاً أن الأمانة وبلدياتها تكثف أعمال التنظيف والتعقيم في الطرق الرئيسية فضلاً عن عمليات التعقيم المستمرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومواقع التاريخ الاسلامي وذلك بهدف تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.ودعا أمين المدينة المنورة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يبارك بالجهود المبذولة لتجاوز هذه الجائحة وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نِعم الأمن والأمان والخير والرخاء.// انتهى //14:18ت م0059