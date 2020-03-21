جيزان 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى جريان السيول، تشمل محافظات الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، و العيدابي ، و صامطة ، و فيفا ، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //14:19ت م0061