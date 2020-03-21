تبوك 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسسخّر رجال وسيدات الأعمال بمنطقة تبوك منصاتهم الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنافذ البيع لديهم للتوعية بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) في بادرة أطلقتها المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية، لاستخدام منصاتهم الاجتماعية ومنافذ البيع لديهم، لنشر الجوانب التوعوية التي تصدرها وزارة الصحةوأكدت صحة تبوك أن هذه البادرة، تأتي لنشر المعلومات التوعوية والتثقيفية، للإسهام في حماية المجتمع من خطر هذا الوباء الفيروسي والحد من انتشاره وأخذ المعلومات الصحيحة من خلال موقع وزارة الصحة.وأشارت إلى أنه جرى العمل خلال الفترة الماضية على عدد من المبادرات داخل المجمعات التجارية, كذلك المساجد قبل إغلاقها احترازياودعت صحة تبوك الجميع إلى الاتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة التي تتخذها وزارة الصحة والجهات الحكومية الاخرى للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي أن الغرفة التجارية ومنسوبيها من أصحاب الأعمال يسعدون أن تكون منصاتهم التجارية منبراً لكل مجال توعوي وعمل تثقيفي لحماية المجتمع من خطر الأمراض لاسيما التوعية بهذا الوباء والحد من انتشاره مهيباً بالتجار والمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا وتغليب المصلحة العامة, مؤكداً في ذات السياق أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار المصلحة العامة وللحفاظ على المواطنين والمقيمين.// انتهى //15:18ت م0069