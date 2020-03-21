بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا.وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المثبتة مخبريًا حتى اليوم بلغت 187 حالة في عموم لبنان, مشيراً إلى أن الوزارة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.ودعت الوزارة جميع المواطنين في لبنان التقيد بالتدابير الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.// انتهى //15:24ت م0070