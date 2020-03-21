المدينة المنورة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة جهود أبطال الصحة العاملين في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة، مشيداً بكفاءة ومستوى تأهيل الممارسين الصحيين والتجهيزات في مركز العزل المخصص لرعاية حالات الاشتباه بفيروس كورونا.جاء ذلك خلال لقاء سموه فريق العزل المُكلّف بمراجعة ومتابعة إجراءات العزل على مستوى المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.وهنأ الأمير فيصل بن سلمان العاملين في المجال الصحي بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من إشادة سامية للجهود التي يقدمونها للمحافظة على صحة المواطن والمقيم ، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تطبيق معايير مكافحة العدوى بمهنية عالية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بما يضمن سلامة الحالات المعزولة والكوادر الصحية.// انتهى //15:26ت م0071