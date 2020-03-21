القاهرة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر ابتداءً من بعد غد الاثنين وحتى 31 مارس الحالي، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا للمعايير العالمية.وأوضح وزيري في تصريح له اليوم أن هذا القرار يأتي استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، منوهًا بأنه خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.// انتهى //16:16ت م0078