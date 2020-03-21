الخرطوم 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأكد الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي أنتهاء فترة الاستثناء الممنوحة لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج اليوم, عبر مطار الخرطوم الدولي, بعد صدور قرار فتح المطار في الفترة من 19 الى 21 مارس 2020.وأوضح أن الإجراءات سارت وفق الخطة المرسومة دون عوائق تذكر يومي الخميس والجمعة واليوم السبت كآخر رحلات الإجلاء، مبينًا أن الإجراءات الصحية قد شملت كل القادمين إلى السودان بالتنسيق مع الجهات المختصة، سلطة الطيران المدني والسلطات الأمنية، والصحية، وشركات الطيران .16:19ت م0079