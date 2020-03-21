بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 599.73 نقطة.وانخفض معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 124 ألفاً و215 سهماً بقيمة 633 ألفاً و187 دولاراً أمريكياً، مقابل 181 ألفاً و894 سهماً بقيمة 1 مليون و430 ألف دولار أمريكي بنهاية الأسبوع السابق.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 5.86 مليارات دولار، مقابل 6.07 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //16:19ت م0080