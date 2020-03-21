الدمام 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، خدمة جديدة لمستفيديها من الأيتام وأسرهم، بعنوان "سلة وقائية"، أودعت من خلالها مبلغ 216 ألف ريال في حسابات المستفيدين بمعدل 300 ريال لكل أسرة، وذلك لتأمين المعقمات وأدوات النظافة والمنظفات التي تحتاج إليها مساندة من الجمعية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكدت الجمعية في الرسالة التي وجهتها إلى الأسر المستفيدة أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم المنزل باستمرار والبقاء وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم، متمنية لهم دوام الصحة والعافية والوقاية من الأمراض .وأوضح مدير عام الجمعية عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي، حرص الجمعية على تكثيف الدور التوعوي للأسر المستفيدة، مشيراً إلى أهمية إرسال هذه التعليمات وإطلاع الأسر على المستجدات المتعلقة بالمرض وطرق الوقاية منه خاصة أن الفيروس من الأمراض المستجدة والوعي له دور مهم في وقاية الإنسان منه، ولذلك حرصت الجمعية على توصيل هذه الرسائل التوعوية للأيتام والأسر المستفيدة.ولفت الخالدي النظر إلى أن هذا الدعم جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي يحرص دائماً على مد يد العون والمساعدة للأيتام والأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.يذكر أن الجمعية تعمل على تقديم جميع خدماتها بشكل إلكتروني للمستفيدين دون الحاجة لمراجعتها، كما أطلقت منتجات توعوية من أبرزها مقطع فيديو موجه للمستفيدين بعنوان (لا تهون ولا تهول) من أجل التأكيد على اتباع توجيهات القيادة الرشيدة ووزارة الصحة في البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات، متمنية الصحة للجميع.// انتهى //17:42ت م0090