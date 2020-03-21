القاهرة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأطلق المجلس العربي للطفولة والتنمية حملة توعية لمواجهة فيروس كورونا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ومن خلال هاشتاق #حماية_أطفالنا_من-كورونا.ودعا المجلس، في بيان صادر اليوم، الحكومات والمؤسسات والشعوب إلى التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة والعمل بروح المسؤولية والالتزام من أجل وقف انتشار هذا الفيروس، مبينًا أن الحملة تعتمد على مرجعيات علمية وتركز على الالتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها.وعبر الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي عن ثقته فيما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل دول العالم، مناشدًا بأخذ الحيطة والحذر مع الالتزام التام بكل الاحتياطات التي وضعتها الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.// انتهى //17:43ت م0092