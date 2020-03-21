رفحاء 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلن مستشفى رفحاء المركزي اليوم عن تنفيذ إجراءات وقائية جديدة شملت تأجيل مواعيد العيادات الخارجية بالمستشفى ما عدا الطارئ منها، وتأجيل جميع العمليات الجراحية الباردة وإعادة تنسيقها مع المستشفى، وتأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة بمركز الأسنان التخصصي ما عدا الحالات الطارئة، وتأجيل المواعيد بمركز السكر والغدد الصماء التخصصي على أن تستمر عملية صرف الدواء لجميع المرضى.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد.// انتهى //17:45ت م0093