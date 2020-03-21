القاهرة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسقررت وزارة الأوقاف المصرية اليوم إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد والمصليات وملحقاتها ابتداء من صدور القرار ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد وفق صيغة "أذان حالة الضرورة".وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في بيان له اليوم أن القرار يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية وسلامة المجتمع والمواطنين، مؤكدًا أن القرار يتفق مع الرأي الشرعي والعلمي الذي تأخذ به المجامع الفقهية والعلمية.من جهته أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن القرار جاء حرصًا على سلامة المصلين لحين وقف انتشار الفيروس، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.كما قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر اليوم التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة داخل منشآت ومرافق الجامعات للتطهير والتعقيم، والاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة.وأوضح أنه في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، منوهًا بأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لن تعقد إلا قبل يوم 30/5/2020 وفقاً للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.// انتهى //18:13ت م0096