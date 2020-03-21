تونس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسدعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بسام لوكيل إلى ضرورة تكوين مجلس اقتصادي واجتماعي بصفة عاجلة يضم خبراء مختصين في إدارة الأزمات وذوي علاقات متميزة ووطيدة مع الممولين الأجانب لإنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني في ظل تفشي فيروس كورونا في تونس.وأكد لوكيل أنه على الحكومة التحرك بسرعة لدراسة جميع الفرضيات المحتملة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على الجانب الصحي خلال التصدي لفيروس كورونا حتى لايُعطل سير العمل في البلاد على المدى الطويل.// انتهى //19:05ت م0099