تبوك 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأكد أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الأسواق المركزية ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي نفذها اليوم على مقار وأسكان الشركات المتعاقدة مع الأمانة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والتدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الشؤون البلدية والقروية على العمال وخاصة عمال النظافة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتهيئة مساكنهم ومواقع عملهم لتحقيق الشروط والمعايير.كما وقف أمين تبوك على عدد من أسواق المواد الغذائية بمدينة تبوك، للتأكد من سلامة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحال، والتأكد من توفر السلع ، حرصًا على تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على الصحة, كما تابع خلال جولته الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات، ومضاعفة الكوادر البشرية وآليات ومعدات النظافة للتركيز على تطبيق التدابير الوقائية وتطهير وتعقيم الأماكن والمرافق العامة.وأكد أمين تبوك أن الأمانة والبلديات التابعة لها تواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجوالات الميدانية لمنسوبي أمانة المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، تعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.// انتهى //19:08ت م0101