الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأنهت الجمارك السعودية عبر 23 منفذا من منافذها البرية والبحرية والجوية إجراءات فسح أكثر من 7.7 آلاف شحنة واردة إلى المملكة خلال الفترة 21 - 22 رجب الجاري، بحجم إجمالي قارب 400 طن، وبقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار لهذه الشحنات.وكانت الجمارك السعودية قد أعلنت عبر بيان مشترك لها مع الهيئة العامة للموانئ أنهما تعملان على مدار الساعة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تُطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدتا أنهما اتخذتا كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمختلف مدن المملكة بكل سلامة وأمان.// انتهى //19:10ت م0102