الأحساء 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسانطلقت اليوم، الحملة الميدانية التي وجه بها صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على الاستراحات وقاعات المناسبات في المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة في المملكة، وذلك تحت إشراف محافظة الأحساء.وعقدت القطاعات المشاركة في الحملة التي تضم فرقاً ميدانيةً من شرطة الأحساء، والمؤسسة العامة للري، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة الأحساء، اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم، في مقر المؤسسة العامة للري تم خلاله الاتفاق على الخطة الميدانية للحملة ووُزعت الفرق على خمس قطاعات داخل المحافظة.من جهتها حثت اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء مرتادي الاستراحات والديوانيات الشبابية على الالتزام بالتوجيهات في هذا الشأن من أجل سلامتهم وسلامة أقاربهم خلال هذه الفترة، حيث تصب هذه الإجراءات في المصلحة العامة والالتزام بها دليل على الوعي وتحمل المسؤولية.// انتهى //19:10ت م0103