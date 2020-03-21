رام الله 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى نبذ ومواجهة التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم - بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - حق الشعب الفلسطيني - حيثما وُجد - في التمتع بحقوقه ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.وأدانت الخارجية مواصلة إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - تعميق انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان.وأكدت أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة إسرائيل - سلطة الاحتلال غير الشرعي - على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها إلى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن أرضه وتحديدا في عاصمته القدس.وطالبت المجتمع الدولي وجميع شعوب العالم الحر بقمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها إسرائيل من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري، داعية الدول إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك سحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين، ووقف التعامل بكل أشكاله بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري.// انتهى //19:12ت م0105