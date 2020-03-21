القاهرة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسقامت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة المصرية اليوم بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة.وأوضح بيان للقوات المسلحة المصرية اليوم أن ذلك يأتي استكمالاً لخطتها للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والرش والتعقيم الوقائي تضمنت محطة مترو أنفاق "أنور السادات" كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق الكبرى العاملة بالقاهرة التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين.وامتدت عمليات التطهير إلى ميادين التحرير وطلعت حرب وعبدالمنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل.// انتهى //19:15ت م0107