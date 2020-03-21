القاهرة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا في مصر.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريح اليوم أن الرئيس السيسي وجه بتركيز جهود الحكومة المصرية على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها مصر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.// انتهى //19:23ت م0108