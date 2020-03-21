بريدة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ويظهر من خلاله شخص ينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في بعض المحافظات ، في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله تعالى عن القبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .// انتهى //19:31ت م0109