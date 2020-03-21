بروكسل 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن الأطباء أكدوا 559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس في بلجيكا، ليرتفع عدد المصابين إلى 2815 حالة.وتوفي 30 شخصا مصابا بالمرض أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 67 شخصا.وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن عدد المرضى المحتجزين في أقسام الرعاية المركزة في البلاد ارتفع أمس - في ثالث أيام حظر التجول - بمقدار 74 مريضا إلى 238 مريضا.// انتهى //19:51ت م0113