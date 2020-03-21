سكاكا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسعد المسؤولون في منطقة الجوف كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، رسالة تطمين للجميع بأن حكومة المملكة قادرة بإذن الله على مواجهة انتشار فيروس كورنا الجديد (كوفيد 19) في ظل الدعم والتعاون مع الجهات المعنية باتباع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني, أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- أثبت للعالم أن الإنسان يمثل جل اهتمامه من خلال الحزمة الكبيرة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورنا, مشيراً إلى أن المملكة تعمل بشكل كبير للحد من انتشار الفيروس, وتسخر إمكاناتها كافة لتحقيق ذلك.وأكد الدكتور حسن الشهراني على الدور المهم الذي يقع على عاتق أبناء الوطن اليوم والمقيمين فيه, الذي يتطلب منهم الاحتراز والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة, مشيراً إلى أن هذه الحزمة الكبيرة من الإجراءات الاحترازية لا تكتمل إلا بتعاون الجميع.فيما قال مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- جاء لبث الطمأنينة في نفوس الجميع على أرض الوطن, مبينا أن الحكومة الرشيدة اتخذت التدابير والاحترازات كافة ورفع جاهزية القطاعات الصحية، والعمل على توعية الناس.ونوه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان باهتمام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بالمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة, مبينا أن المملكة بقيادتها الحكيمة تثبت للعالم أجمع يوماً بعد يوم قدرتها على إدارة الأزمات.فيما أشاد مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة منذ الوهلة الأولى لتفشي فيروس كورونا الجديد في العالم, حيث بادرت بإجراءات استباقية، وتشكيل اللجان الوزارية التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع والحد من انتشاره ووضع الخطط لذلك .وبين مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الجوف المهندس منصور بن فايز الزارع, أن الإجراءات التي قامت بها المملكة احترازياً وصحياً عكست قدرة الدولة في التعامل مع الأزمات بشكل دقيق حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيداً بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في المملكة.في حين أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري, أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جسدت الاهتمام بالإنسان في كل ما يتعلق بجوانب حياته ليلقى الرعاية التامة.بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي, أن الملك المفدى -أيده الله- أسهم من خلال الكلمة التي ألقاها في بث الطمأنينة وتأكيد قدرة الدولة بعد الله في تجاوز هذه المحنه بسلام إن شاء الله .وبين الرويلي أن المملكة اتبعت إجراءات احترازية واستباقية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره في ظل الدعم الذي تبذله الحكومة للحفاظ على صحة كل من يقيم على المملكة , داعيا الجميع إلى اتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة بكل دقة للإسهام بنجاح جهود الحكومة حتى انتهاء هذه الأزمة.وثمن مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف نادر بن غالب العتيبي جهود خادم الحرمين الشريفين منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا الجديد وتوجيهه للجهات ذات العلاقة بالتصدي لهذا الفيروس والحد من انتشاره واعداد الخطط الاحترازية في مواجهته .وفي الختام قدم المسؤولون بمنطقة الجوف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على ما يقدمانه من دعم لكل ما من شأنه الإسهام في الحد من انتشاره، كما قدموا الشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ونائبه في متابعة وبشكل دقيق تطبيق الإجراءات في المنطقة.// انتهى //19:52ت م0114