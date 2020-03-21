اثينا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسضرب زلزال بقوّة 5,6 درجات شمال غرب اليونان اليوم، ما أسفر عن وقوع أضرار في ممتلكات في مدينة بارغا.وأفاد مركز الرصد الجيولوجي في أثينا أن مركز الزلزال تم تحديده عند 11 كلم عن بارغا في منطقة كانالاكي و316 كلم شمال غرب أثينا.وأوضح رئيس بلدية بارغا نيكولاس زاخارياس أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا حتى اللحظة، مبينًا أن بعض المنازل في كانالاكي انهارت بينما تعرّضت بعض المنازل لأضرار كبيرة في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 2500 نسمة، مشيرا إلى أن بعض طرقات المنطقة تضررت جزئيا بسبب حدوث انزلاقات أرضية.وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.// انتهى //19:54ت م0115