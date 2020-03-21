الدمام 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، جولات ميدانية لمراقبة مدى توفر المنتوجات الزراعية واللحوم والدواجن في الأسواق، بهدف الحفاظ على أمن وأمان واستقرار المواطنين والمقيمين وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، على مديري المكاتب والوحدات بالمنطقة استمرار مراقبيها بالنزول إلى أرض الميدان لتفقد ومراقبة توفر المنتوجات الزراعية واللحوم والدواجن في الأسواق وإعداد تقرير يومي بذلك.ويأتي ذلك في إطار مواصلة المملكة في سد الاحتياجات اليومية من الطلب الزراعي بجميع أنواعه بما يحقق الاكتفاء في ظل استمرار الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فيروس "كورونا" الجديد، ومنع انتقال العدوى من المناطق والمحافظات المصابة إلى المناطق والمحافظات الأخرى.// انتهى //20:24ت م0118