عام / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق إلى 214 إصابة
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
بغداد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في عموم العراق إلى 214 إصابة.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي باكتشاف 21 إصابة جديدة بالفيروس موزعة على محافظات بغداد والنجف والبصرة والمثنى والسليمانية,
فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة, اثنتان في بغداد وواحدة في البصرة ,ما يرفع حالات الوفاة في عموم العراق إلى 17 حالة.
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20:33ت م
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