سنغافورة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت سنغافورة اليوم تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الإصابة إلى 432 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السنغافورية في بيان أن من بين الحالات الجديدة 39 حالة قادمة من الخارج ولها سجل من السفر إلى دول من بينها أستراليا ودول أوروبية ودول في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. وأغلبية المصابين الجدد بالمرض سكان عائدون وحاملو تأشيرات سفر طويلة المدى.// انتهى //20:41ت م0120