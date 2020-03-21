عمّان 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسبدأت كوادر البيئة والصحة وناقلات الأمراض في الأردن، اليوم، بالتعقيم الشامل للعاصمة عمان، خاصة الأماكن والشوارع الرئيسة والتجارية، وذلك مع بدء سريان حظر التجول في البلاد.ويشمل التعقيم بحسب الناطق الإعلامي باسم أمانة العاصمة عمان ناصر الرحامنة، جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسة، من خلال فرق موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.// انتهى//20:42ت م0121