أبوظبي 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " بدولة الإمارات إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة و الحدائق و المسابح الخاصة و العامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و التقييم.و قررت " الوزارة و الهيئة " تقنين عمل المطاعم و المقاهي و منافذ تقديم خدمة الأكل و الشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعي " التي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.وحثت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " .. الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.. .. وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية و المحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون .. مراقبة إجراءات التطبيق و وضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.// انتهى //20:56ت م0123