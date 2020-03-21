عام / الجزائر تسجل 15 حالة وفاة و139 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
الجزائر 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 15 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 139 حالة .
وأوضح خلال لقاء إعلامي له اليوم, أنه تم تسجيل أكبر نسبة وفيات بمحافظة البليدة بـ 8 وفيات ، لافتًا إلى أن متوسط أعمار الوفيات 64 سنة كلهم مصابون بأمراض مزمنة.
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