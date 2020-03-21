الجزائر 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 15 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 139 حالة .وأوضح خلال لقاء إعلامي له اليوم, أنه تم تسجيل أكبر نسبة وفيات بمحافظة البليدة بـ 8 وفيات ، لافتًا إلى أن متوسط أعمار الوفيات 64 سنة كلهم مصابون بأمراض مزمنة.// انتهى //20:57ت م0124