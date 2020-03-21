إسلام آباد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسقالت الشرطة الباكستانية: إنها عثرت اليوم على جثة دبلوماسي بريطاني يعمل في السفارة البريطانية بإسلام أباد.وأوضح مسئول في الشرطة الباكستانية أن جثة الدبلوماسي البريطاني "برين جورج رابنس" ـ 65 عاما ـ كانت في منزله الذي كان يقيم فيه بمفرده بالحي الدبلوماسي في إسلام أباد، ويبدو أنه توفي قبل ثلاثة أو أربعة أيام، مشيراً إلى أنه كان يعمل في السفارة البريطانية بمرتبة سكرتير ثالث.وأضاف أن الشرطة نقلت جثته إلى المستشفى لإخضاعها للطب العدلي لتحديد سبب وفاته.// انتهى //21:03ت م0125