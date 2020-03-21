سكاكا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأطلقت جامعة الجوف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب فعاليات الأنشطة الطلابية عن بعد تحت شعار "خليك بالبيت" ابتداء من غدٍ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ عن طريق برنامج google meet، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي، أن الفعاليات تتضمن مجموعة من المسابقات والمبادرات، أبرزها مسابقة "متواصلون" المشتملة على الألعاب الإلكترونية لبطولتي فيفا 20 والشطرنج عن طريق برنامج (zoom) و(google Duo)، ومسابقة "كلنا مسؤولون" يشارك فيها الطلبة بمقطع فيديو لمدة دقيقتين يحتوي على أفكار طلابية ومقترحات بشأن التوعية للحد من انتشار مرض كورونا المستجد.وأبان الدكتور الفويهي، أن الفعاليات ستشمل "مسابقة قبل وبعد" من خلال عرض ما قام به الطالب قبل وبعد التطورات من خلال فن الرسم وتزيين الغرف أو المنزل، وكذلك مسابقة نحو رؤية 2030 التي تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على القراءة ومعرفة محاور رؤية المملكة الطموحة، بالإضافة إلى تفعيل مسابقات الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي العاشر في الخطابة والشعر وفعالية الدراسات الأولية للشارة الخشبية للطالبات عن بعد.وبين عميد شؤون الطلاب بجامعة الجوف، أن العمادة رصدت مبلغ 2500 ريال للفائز بالمركز الأول ومبلغ 2000 للفائز بالمركز الثاني، و1000 ريال للفائز بالمركز الثالث من كل مسابقة.// انتهى //21:28ت م0137