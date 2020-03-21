عمّان 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 99 إصابة.وعدّ وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، ارتفاع عدد الإصابات بالمؤشر الخطير ويدلّل على عدم التزام الأفراد بتعليمات الوقاية والاحتراز، داعيًا المواطنين الأردنيين للتقيد بالتدابير الصادرة عن الحكومة لا سيما الحجر المنزلي وحظر التجول.// انتهى //21:28ت م0138