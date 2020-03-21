عام / الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بالكورونا
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
عمّان 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 99 إصابة.
وعدّ وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، ارتفاع عدد الإصابات بالمؤشر الخطير ويدلّل على عدم التزام الأفراد بتعليمات الوقاية والاحتراز، داعيًا المواطنين الأردنيين للتقيد بالتدابير الصادرة عن الحكومة لا سيما الحجر المنزلي وحظر التجول.
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21:28ت م
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