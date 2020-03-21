نواكشوط 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنه قد تقرر ابتداء من اليوم سريان حظر التجول من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء.ودعت الوزارة في بيان لها الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية و التعاطي الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.ويأتي الإعلان عن القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا الذي سجلت ثاني حالة إصابة به في موريتانيا الأربعاء الماضي.// انتهى //21:29ت م0139