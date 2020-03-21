الجزائر 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت لجنة متابعة ورصد وباء فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 15 حالة.وحسب اللجنة فإن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 139 حالة، فيما تم تسجيل 22 حالة تماثل أصحابها للشفاء و34 حالة مشتبه بإصابتها متواجدة بمستشفيات البلاد.وأضافت أن متوسط أعمار حالات الوفيات 64 سنة، وكلهم يعانون من أمراض مزمنة.كما تم تسجيل 78 حالة بمحافظة البليدة من مجموع 139 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بالبليدة من 15 حالة// انتهى //21:42ت م0142