نجران 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأشاد عدد من مديري الجهات الحكومية بمنطقة نجران بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بشأن الأوضاع الحالية التي يعيشها العام أجمع في مواجهة فيروس كورونا.وقال مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي العتيبي أن الكلمة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - واهتمامه بالمواطنين وسلامتهم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب وقوف الجميع جنباً إلى جنب مع القيادة، عبر الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.من جهته نوه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني سعيد آل جبار بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، إذ اتسمت بالشفافية، وأشارت إلى تضرر العالم أجمع من هذه الجائحة، مبيناً أنه يجب علينا أن نقف صفاً واحداً لمواجهة هذا الفيروس الخطير، مقدماً شكره للقطاعات الحكومية كافة وعلى رأسها وزارة الصحة لما يقومون به من عمل جبار خلال هذه الفترة العصيبة.بدوره أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن علي الشمراني إلى ما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من حكمة وأسلوب أبوي حاني على أبنائه المواطنين والمقيمين في هذه البلاد الغالية، وذلك في ظل هذه الظروف التي ستزول – بعون الله تعالى -، ولزوم تكاتف الجميع وتعاونهم، والالتزام بالتعليمات والإرشادات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.نوّه امير الفوج الثامن والثلاثون بالحرس الوطني بنجران راكان بن سعود بن محمد الايدا بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيَّدهُ الله - التي رسخت الاهتمام الكبير من لدنه وولي عهده الأمين – حفظهما الله - بكل مواطن ومقيم يعيش في هذا الوطن الطَّاهر، كما انها كانت رسالة أبويَّة اتضح من خلالها مصلحة الوطن وسلامة ساكنيه من مواطنين ومقيمين هي أولويَّات القطاعات الحكوميَّة كافَّة.وأكد أن ما احتوته الكلمة جاء معبراً عن أهم مقاصد الشريعة التي تحث على الحفاظ على سلامة الإنسان، خصوصاً في مثل هذا الظرف الصعب على المملكة والعالم، مشيداً بأداء جميع القطاعات الحكومية وتظافرها، لاسيما القطاع الصحي، منوهاً بالمجهودات الإيجابية والبناءه لمنسوبي الحرس الوطني الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع إجراءات المنظومة الصحية.//انتهى//22:07ت م0143