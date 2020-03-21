عرعر 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسثمن عدد من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بمنطقة الحدود الشمالية مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بسبب تفشي جائحة كورونا المتسجد وعلى حرص القيادة الرشيدة على صحة المواطن والمقيم التي هي من الأوليات .وأوضح مدير شرطة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الجابري أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالأمس في هذه الظروف الصعبة التي تواجه العالم بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد أتت بإنسانية عميقة منه لطمأنة المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة بأن الدولة ستبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريم له في مواجهة هذا الجائحة العالمية.وأشار مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية اللواء ناصر بن عبدالعزيز الماضي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تأتي تشخيصاً حقيقيا لداء تفشى في العالم ، وأن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها بكل ما تتخذه من قرارات وإجراءات وقائية. وتؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - بصحة المواطنين والمقيمين .ولفت مدير مرور منطقة الحدود الشمالية العقيد مشبب القحطاني أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - أوضحت الأوضاع التي يمر بها العالم نتيجة لتفشي فيروس " كورونا المستجد " وحرص القيادة الرشيدة علي صحة المواطنين والمقيمين وتقديم كل ما من شانه يحافظ علي عدم انتشار هذا الوباء وتقديم الرعاية الصحية للمصابين .ونوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي أن كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - أتت في ظل الظروف المتزايدة والصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب تفشي مرض كورونا الجديد التي ابتدأها بالثقة بالله والإيمان الراسخ بأن هذه الأزمة ستمر -بإذن الله- وطمأن الجميع بقدرة وكفاءة الحكومة الرشيدة على إدارة هذه الأزمة.من جهته , قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ مطارد بن دخيل العنزي: تابع العالم أجمع كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي تؤكد السياسة التي تسير عليها هذه البلاد فترجمت الشفافية بين القيادة والشعب ، وعبرت عن قيمة المواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد لدى قيادتنا الحكمة .وثمن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري الكلمة الأبوية الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها للشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة والتي حوت مضامين سامية وشفافية وكلمات لامست وجداننا جميعاً ووجدان كل من خطت قدماه هذه الأرض الطيبة لما تلمس فيها حرصه على سلامة هذا البلد .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور فهد الحسني أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جسدت المعاني الأبوية في ظل ما تمر به المنطقة من جائحة كورونا المستجد, مشيراً أن مضامين الكلمة تؤكد الحرص على الأولية في تقديم كل ما من شانه المحافظة على صحة المواطن والمقيم وتوفير الاحتياجات والمستلزمات كافة.ونوه مدير عام المياه بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عافت الشراري أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الموجهة للمواطنين والمقيمين اتسمت بالثقة بالله والشفافية والمباشرة للتكاتف والتعاون لتجاوز المرحلة الصعبة بتضافر الجهود المدعومة من قبل الحكومة بأجهزتها كافة للقضاء على الوباء.وأكد مدير عام وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- تجسد دعم القيادة للجهود كافة المبذولة من جميع الجهات الحكومية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم وتعبر عن الشفافية والوضوح التي تتعامل بها القيادة مع تداعيات هذا الفيروس، مشيراً إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - لامست الأرواح وهيأت النفوس بأن الدولة -أيدها الله- مهتمه بتوفير كل ما يلزم لتأمين العيش الكريم من خلال توفير الغذاء والدواء للمواطن والمقيم ،مؤكدةً بكل شفافية حرص القيادة على الوطن والمواطن والمقيم والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية .ويضيف مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري قائلاً: " بالأمس أطلّ علينا سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وألقى على مسامعنا كلماتٍ وقعت في النفس فاطمأنت ولامست المشاعر فزادتها تآلفاً وتراحماً أضفت على المجتمع روح التعاون بينه وبين حكومته .ووصف مدير إدارة كهرباء الحدود الشمالية المهندس محمد خليف المصلوخي أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه لله - جاءت لتشخص ما يمر به العالم مع أزمة صحية واقتصادية وستمر بحول لله وقوته برداً وسلاماً وسنعود أقوى بتكاتف جميع الجهود.وبين مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بعرعر المهندس مفلح بن عواد العنزي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة بسبب جائحة كورونا بمثابة البلسم الشافي لما تضمنته من شفافية ووضوح حيال هذه الجائحة التي اجتاحت دول العالم وتداعياتها الصحية وتأثيراتها الاقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، مؤكداً أن الكلمة حملت بين ثناياها معاني سامية أكدت على أن صحة وسلامة المواطن والمقيم في مقدمة أوليات اهتمامه حفظه الله.// انتهى //22:19ت م0144