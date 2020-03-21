باريس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم بأن فرنسا سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.وأضافت الوزارة في بيان أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 14459 حالة حتى الآن.وأوضحت أن 1525 شخصا حالتهم الصحية حرجة من إجمالي 6172 حالة في المستشفيات حاليا. ونصف الحالات الحرجة لأشخاص دون عمر 60 عاما.// انتهى //22:26ت م0146