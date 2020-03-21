القاهرة26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد ووفاة حالتين، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إن حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أن ال 9 حالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وأن حالتي الوفاة لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.وأشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.// انتهى //22:34ت م0147