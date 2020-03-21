أبها 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي سوق الخضار في محافظة خميس مشيط، بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.والتقى الحميدي خلال جولته رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ومستثمر السوق، ومطالبا بسرعة معالجة الملاحظات التي شاهدها خلال الجولة فوراً.وأكد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على السوق للتأكد من معالجة الملاحظات المرصودة كافة، والالتزام بالإجراءات المعمول بها، مبيناً أن تلك الزيارة تأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة، وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل حرصاً منهم على سلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الحالية المتعلقة باجتياح مرض كرونا المستجد للعالم أجمع، والعمل على وأده ومحاربته، مشدداً على أنه سيتابع ويقف على معالجة جميع الملاحظات.يذكر أن الدكتور وليد الحميدي التقى خلال الجولة عدد من المواطنين والعاملين في السوق واستمع إليهم، مؤكداً لهم بأن جميع ملاحظاتهم محل اهتمامه الأمانة وبلدية المحافظة.// انتهى //22:38ت م0150