بريدة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأتاحت جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم للراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية التواصل معها عبر قنوات التواصل المتاحة بشكل مباشر ودون مراجعة الجمعية .وأفاد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخليوي أن الجمعية ستواصل تقديم خدماتها وتواصلها مع المستفيدين والراغبين في خدماتها عبر وسائل التواصل أوالموقع الإلكتروني للجمعية، حيث يمكن للمستفيدين التسجيل من خلال أيقونة تسجيل مستفيد بالموقع أو من خلال مسح كود الجمعية، لافتاً الانتباه إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية وسمو نائبه التي تؤكد دائماً على ضرورة تقديم الخدمات بشكل كامل لمستفيدي الجمعية.// انتهى //22:50ت م0151