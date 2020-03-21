الجزائر 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيًا يحدد كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد والوقاية منه.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس البلاد الداعية الى تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي الموجهة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد ، تنص الإجراءات التي تضمنها المرسوم على تسريح بعض الفئات من عمال الإدارات العمومية مع الحفاظ على نشاطات الخدمات الحيوية و تنظيم نقل الأشخاص.وأشار البيان إلى أنه يستثني من هذا الإجراء مستخدمي قطاعات الصحة و الأمن الوطني و الحماية الـمدنية والجمارك وإدارة السجون والاتصالات و مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و السلطة البيطرية و سلطة الصحة النباتية و الـمستخدمين الـمكلفين بمهام النظافة والتطهير و المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة.كما اعلن البيان غلق مؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والـمطاعم في المدن الكبرى باستثناء مستخدمي القطاعات الاقتصادية و المالية العمومية و الخاصة.ولفت البيان الى انه قد يتم رفع هذه الاجراءات التي تطبق على كامل التراب الجزائري بداية من يوم غد ، لفترة 14 يوما عند الحاجة أو الإبقاء عليها بشكلها الحالي حسب تطور الأوضاع الصحية في البلد.// انتهى //23:15ت م0152