القطيف 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 258 حولة تفتيشية بمحافظة القطيف أمس الجمعة للتحقق من وفرة السلع والمخزون ومباشرة بلاغات المغالاة في أسعار المنتجات وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.شملت جولات "التجارة" القطيف، سيهات، عنك وصفوى والقرى والضواحي التابعة لها القديح، العوامية، البحاري، أم الساهك، أم الحمام، أبو معن، الأوجام، الجش، الخويلدية، الجارودية، حلة محيش، التوبي، الملاحة، النابية، بالإضافة إلى جزيرة تاروت والقرى التابعة لها دارين، سنابس، الربيعة، الدخل المحدود، فريق الأطرش، الديرة، الزور.واستهدفت الجولات الرقابية مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود، حيث أظهرت وجود وفرة في المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى//23:31ت م0154